Morta per Dengue a Fucecchio, l’Asl: “Nessun rischio per la popolazione”

Fucecchio (Firenze), 17 novembre 2023 – Ha destato un pizzico di preoccupazione a Fucecchio la notizia della donna di 50 anni morta per Dengue al ritorno da un viaggio dalla Thailandia. La signora presentava però un quadro clinico estremamente compromesso a causa di altre patologie: per questo l’Asl invita la popolazione a non farsi prendere dal panico.

L’azienda sanitaria precisa che si tratta di una malattia infettiva piuttosto rara: solo 14 casi riscontrati in Toscana da inizio anno, e diffusa soprattutto nelle aree tropicali e subtropicali di Africa, Cina, India, America latina e centrale e Australia.

I casi europei ed italiani, come quello avvenuto a Fucecchio, sono quasi sempre d’importazione (a seguito di viaggi nei luoghi in cui è diffusa) e non autoctoni. Il contagio non avviene da persona a persona, ma è mediato da zanzare. Per questa ragione vengono effettuati interventi di disinfestazione, a scopo quindi del tutto precauzionale.

L’infezione da Dengue si manifesta, nella maggioranza dei casi, con quella che viene definita la Dengue classica caratterizzata da febbre alta improvvisa, mal di testa, dolore nella zona oculare, forti dolori muscolari, dolore addominale con nausea e vomito, possibile esantema e lieve epatosplenomegalia. Nella maggior parte delle persone questi sintomi durano circa una o due settimane e si risolvono con una guarigione completa.

In rari casi si può avere la febbre emorragica da Dengue (DHF) che è una forma grave che può evolvere in uno stato di shock ipovolemico associato ad alta mortalità. Questi casi sono più comuni nei bambini e quando colpiscono gli adulti spesso si associano a una reinfezione che determina una alterata risposta immunitaria dell’ospite responsabile del grave decorso clinico.