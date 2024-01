Morta a oltre 103 anni. Addio a Maria Tavano. La ’nonna’ più longeva

FUCECCHIO

La cittadina più anziana di Fucecchio si è spenta ieri notte all’età di 103 anni. Si chiamava Maria Tavano ed era ospite da alcuni anni della residenza sanitaria assistenziale Le Vele. Aveva compiuto 103 anni il 18 ottobre scorso ed era stata omaggiata dal sindaco Alessio Spinelli e dalla vicesindaca Emma Donnini insieme al concittadino più anziano, il novantanovenne Mario Nuti. Maria Tavano era madre di quattro figli. Due, purtroppo, sono deceduti prima di lei, rispettivamente venti e sei anni fa. La "nonna" di Fucecchio era originaria della Calabria, precisamente di Borgia, in provincia di Catanzaro ed era arrivata con il marito e i quattro figli nel 1966, l’anno dell’alluvione, a Castelfranco dove ha vissuto fino al momento del ricovero nella residenza sanitaria di Fucecchio. E a Castelfranco, oggi alle 15 nella chiesa Collegiata, ci sarà la messa funebre prima della sepoltura nel cimitero di via Usciana. Maria, come detto, era la più anziana di Fucecchio, ma non di Castelfranco dove una concittadina, abitante a Orentano, è più longeva di due mesi e dodici giorni. Si è sempre occupata della famiglia la signora Maria. Del marito e dei figli saliti in Toscana in cerca di un lavoro e di una condizione di vita migliore di quella che poteva offrire la Calabria di quegli anni.

Maria Tavano (nella foto) faceva parte di una famiglia di persone molto longeve. Suo nonno era morto a quasi cent’anni, la mamma e il babbo a novant’anni inoltrati. E una sorella, che abita a Napoli, ha 97 anni, lo scorso anno era morto un fratello di 98 anni, mentre altri due fratelli sono morti ultranovantenni. Alla famiglia le condoglianze della nostra redazione.