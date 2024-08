Montespertoli, camion esce di strada, lungo lavoro per rimetterlo in carreggiata

Montespertoli, 27 agosto 2024 – Paura a Montespertoli per un camion che ha perso aderenza sull’asfalto finendo con il rimorchio fuori strada. E’ accaduto nel primo pomeriggio di martedì 27 agosto sulla strada provinciale 93, al km 7.

Il container finito fuori strada (Fotocronache Germogli)

Ci sono stati problemi per il traffico. Da capire la dinamica. Il container si è staccato parzialmente dalla motrice. Non ci sono feriti o comunque conseguenze per le persone.

E’ avvenuto al confine con il territorio comunale di San Casciano Val di Pesa., su quella che è conosciuta come la via Certaldese. Non è stato semplice mettere di nuovo il mezzo in carreggiata. E’ intervenuta la polizia municipale di Montespertoli.