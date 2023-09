Montelupo Fiorentino: 300mila Euro per Taric, Sconti per 11mila Utenti

Polemiche e malumori, rincari anomali e proteste. Sulla Taric ora ci mette le mani il Comune che sborserà 300mila euro per abbassare le tariffe di 11mila cittadini. Succede a Montelupo Fiorentino dove - come in altre realtà - il passaggio a tariffa corrispettiva ha pesato sulle bollette di un buon numero di utenti. A inizio settembre sono arrivate le prime bollette della Taric, il nuovo sistema con il quale è cambiata la modalità di misurazione della parte variabile della tariffa, con l’obiettivo di incrementare la qualità del materiale avviato a recupero, riducendo la produzione di rifiuti indifferenziati. E non sono mancate le "denunce" da parte degli utenti che in molti casi si sono visti aumentare vertiginosamente la quota da versare. Ecco dunque che, come fatto nel 2022, anche per il 2023 il Comune interverrà per compensare gli aumenti.

Si tratta di una manovra già attuata, nel 2021 con uno stanziamento di 250mila euro e lo scorso anno con 300mila euro, la stessa somma che quest’anno sarà destinata a ridurre il salasso di chi ha effettuato una raccolta differenziata superiore all’80%. La media di raccolta differenziata a Montelupo è dell’86% ma è stato deciso di assegnare comunque la riduzione anche a chi, in questa fase, ha fatto una raccolta differenziata alta ma leggermente sotto la media. L’obiettivo della manovra? Riportare le bollette, di chi si è comportato particolarmente bene, in linea con quelle del 2022. Le bollette relative al 2023 sono tre (periodo gennaio-giugno, periodo luglio-settembre e periodo ottobre-dicembre); la riduzione sarà spalmata sulle prossime bollette.

La giunta Masetti tiene però a precisare che la somma investita in questa operazione non sarà tolta da altri progetti, ma deriva dall’avanzo vincolato alla Tari, ossia quei soldi che possono essere spesi solo in ambito TariTaric e che quindi vengono ridati ai cittadini meritevoli per abbattere il costo della bolletta. "Una cosa è certa – fa sapere l’amministrazione comunale – Sarà necessario intervenire per rivedere alcuni aspetti, a cominciare dall’entità della premialità per i cittadini meritevoli, che allo stato attuale risulta troppo bassa".

Ylenia Cecchetti