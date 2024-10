Montelupo, chiude la cartoleria-bazar del paese “Grazie per questi anni bellissimi”

Montelupo Fiorentino, 28 ottobre 2024 – Tra i clienti che gli mancheranno di più ci sono i bambini. All’idea di non vederli più curiosare tra i balocchi messi in bella mostra sugli scaffali gli si stringe già il cuore. “Alcuni li ho proprio visti crescere. Hanno iniziato a frequentare il mio negozio da piccini, ora sono grandi”. Sorride e si emoziona Luca Tofani immaginando il giorno in cui spegnerà le luci della sua cartoleria-bazar di corso Garibaldi a Montelupo Fiorentino. Per sempre, a causa della meritata pensione. “A casa di Luca“, si chiama e in quell’insegna c’è un mondo intero, fatto di lavoro sì, ma anche di legami affettivi per un’attività che è diventata nel tempo un punto di riferimento per le famiglie e per il paese intero che li trovano una base utile anche a sbrigare le faccende quotidiane. E poi c’è il carico da novanta: Tofani, un personaggio per le sue tante esistenze (professionali) sul territorio.

Il titolare Luca Tofani

“Io sono ragioniere e per anni ho praticato il mestiere – racconta il 60enne volendo idealmente tirare le somme di una carriera piena di soddisfazioni –. Poi decisi di cambiare e nel 2009 intrapresi una nuova avventura ovvero un negozio di soli articoli da regalo in vetro, “La bottega del mastro vetraio“. Dopo sei anni l’idea di rilevare la cartoleria di corso Garibaldi che aveva una lunga storia: è stata davvero una bella impresa che ho ’curato’ di anno in anno aggiungendo tanti altri servizi accanto a quelli tipici della cartoleria-edicola, dal pagamento bollettini e tasse universitarie, multe a quello dei bolli auto. Il successo è arrivato, ma adesso la pensione mi chiama. Dopo 43 anni di lavoro... Ringrazio tutti i clienti che mi hanno dato fiducia e che adesso, alla notizia che il 31 dicembre chiuderò, mi stanno inondando di messaggi. Spero di poter cedere a qualche giovane volenteroso o magari a una coppia che sappia sfruttare questo mio ’gioiellino’ (per info 335 331797)”.

Un augurio che fa suo anche il sindaco Simone Londi riconoscendo il valore del negozio e l’impegno profuso da Tofani, anima anche di tanti eventi. “A dicembre il nostro Luca andrà in pensione – ha commentato il primo cittadino –. Sarebbe un peccato perdere un importante presidio in corso Garibaldi, proprio ora che lì ha aperto anche un nuovo negozio, La galleria nuove forme d’arte”. Insomma, un appello a impegnarsi a far vivere il centro storico.