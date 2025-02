Monitoraggio ponti, progetto pilota della Metrocittà Firenze sulla strada provinciale 80

Firenze, 3 febbraio 2025 - La Città Metropolitana di Firenze avvia un progetto sperimentale per il monitoraggio intelligente delle infrastrutture con il supporto tecnologico di Displaid, startup milanese emergente nel settore della sicurezza strutturale, specializzata nel monitoraggio dei ponti.

Il progetto prevede il monitoraggio per 12 mesi di un ponte sulla strada provinciale 80 a Baccaiano, nel comune di Montespertoli. Lo spiega la Metrocittà. Il sistema di monitoraggio, la cui installazione è stata completata a fine novembre, prevede l'utilizzo di sensori wireless intelligenti per raccogliere e trasformare i dati sul comportamento strutturale del ponte in parametri di controllo, consultabili in tempo reale tramite la piattaforma online di Displaid che fornirà il proprio know-how tecnologico e supporto ingegneristico, utilizzando algoritmi basati sull'intelligenza artificiale per analizzare i dati strutturali in tempo reale e migliorare la capacità di diagnosi e prevenzione dei rischi. Già attiva nei settori ferroviario e autostradale, Displaid, si spiega ancora, "ha suscitato l'interesse di numerose amministrazioni, con la Città Metropolitana di Firenze che si è distinta come prima realtà a sperimentare questa innovativa soluzione".

"Questo progetto, unico nel suo genere, testimonia l'impegno della Città Metropolitana di Firenze nell'adottare soluzioni tecnologiche innovative per migliorare la sicurezza delle infrastrutture e offrire benefici concreti alla comunità", commenta Emma Donnini, consigliera della Città Metropolitana delegata alla viabilità. "Il nostro obiettivo è quello di creare un modello replicabile che possa rivoluzionare la gestione delle infrastrutture su tutto il territorio nazionale", le parole di Lorenzo Benedetti, ceo di Displaid.