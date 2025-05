Il mondo della moda è in lutto. Addio a Maria Luisa Ceccarelli. Un pezzo di storia della Modyva

È scomparsa Maria Luisa Ceccarelli, figura storica dell’imprenditoria tessile empolese, legata indissolubilmente al marchio Modyva e a una lunga tradizione familiare nel settore della moda. A darne il triste annuncio sono stati il figlio Andrea, la figlia Laura, i nipoti Gianmarco, Virginia, Giacomo, Bianca e Filippo, e tutti i parenti che oggi si stringono nel ricordo di una donna che ha lasciato un’impronta profonda nella vita lavorativa e personale di chi l’ha potuta apprezzare. I funerali si svolgeranno oggi, giovedì 22 maggio, alle 15 nella chiesa di San Giovanni Evangelista di Empoli, con rito cattolico. La salma sarà tumulata al cimitero della Misericordia.

La famiglia ha voluto ringraziare in anticipo tutti coloro che parteciperanno a questo momento di dolore. "Per me mia mamma dovrebbe essere ricordata prima di tutto per il suo cuore gentile e il suo stile, che l’ha sicuramente aiutata nella creatività che ha avuto nel suo percorso lavorativo", sono le parole toccanti del figlio Andrea, che ha parlato anche a nome della sorella Laura e dei nipoti. Maria Luisa Ceccarelli, ormai ultranovantenne, è stata per anni alla guida di Modyva, una delle aziende più rappresentative del distretto tessile empolese.

Fondata nel 1953, la Modyva ha saputo distinguersi nella produzione di tessuti di alta qualità, contribuendo a definire il prestigio della moda toscana e italiana. La famiglia Ceccarelli ha avuto un ruolo centrale nello sviluppo di questo comparto: il padre di Maria Luisa, Orfeo Ceccarelli, fu il fondatore del gruppo GIC, che includeva anche i marchi Delia Ferrari e Privilegio. Alla guida dell’azienda dopo il padre, Maria Luisa ha saputo coniugare eleganza, spirito imprenditoriale e una visione innovativa.

Anche grazie alla sua direzione, Modyva ha mantenuto negli anni una forte identità e solidità, fino all’acquisizione da parte del Gruppo Fontani nel 2010, un passaggio strategico che ha segnato una nuova fase di rilancio per tutto il territorio empolese. Oggi, il nome della famiglia Ceccarelli continua a essere presente nel mondo dell’abbigliamento grazie a Laura Caponi, figlia di Maria Luisa, che ha raccolto il testimone e continua a portare avanti con passione e competenza la tradizione familiare. Empoli perde così una delle sue figure più significative: una donna che ha unito sensibilità e determinazione, costruendo non solo un’impresa, ma un "esempio duraturo di dedizione, gusto e visione".