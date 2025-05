Via Roma, passi in avanti. Ok alla pedonalizzazione

L’aggiudicazione è stata ufficializzata lo scorso 14 maggio. Sarà un’impresa edile della provincia di Forlì Cesena ad occuparsi del maxi-cantiere (foto d’archivio), a fronte di una richiesta di circa 418mila euro. Sono gli ultimissimi sviluppi relativi alle operazioni di pedonalizzazione del centro, con il lavoro su via Roma e via Sonnino che partirà a questo punto il mese prossimo dopo la Mostra del Chianti. L’area oggetto di futuro intervento ha una superficie di 4.500 metri quadrati: l’idea è quella di pedonalizzarla per renderla maggiormente fruibile dall’utenza e ridurre l’inquinamento da traffico veicolare.

L’operazione non è rientrata fra quelle finanziate nell’ambito dei progetti di rigenerazione urbana. Ma l’intenzione dell’amministrazione è comunque quella di andare avanti: non potendo contare sul contributo di 472mila euro che l’ente aveva richiesto in fase di partecipazione al bando regionale, i lavori con risorse complessive pari a 590mila euro saranno finanziati con risorse comunali. Fra le opere collaterali del piano, è prevista un’iniziativa di street art annunciata nelle scorse settimane.

"Si tratta di una parte del progetto di rigenerazione urbana presentato qualche settimana fa alla cittadinanza e che comprende oltre al rifacimento della pavimentazione, anche un nuovo arredo urbano e inserti di arte urbana contemporanea sulle facciate degli immobili che si affacciano sul nostro centro storico – ha ribadito di recente il sindaco Alessio Mugnaini – l’obiettivo è dare identità al centro del nostro capoluogo, attraverso la ripavimentazione in pietra. E di dare nuova vitalità ai luoghi con un progetto di coworking, oltre a nuove funzioni culturali e nuove iniziative commerciali. I lavori partiranno dalla metà del prossimo giugno: siamo all’inizio di questo percorso che cambierà Montespertoli". Intanto, guardando al fronte restyling in chiave viabilità, il Comune ha recentemente chiesto ulteriori fondi di finanziamento per la progettazione e la realizzazione in somma urgenza della messa in sicurezza della frana di via Montelupo, nei pressi del magazzino comunale ai confini del centro abitato.