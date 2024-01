Mondo cuoio. Ecco le suole tutte "green"

Un’altra spinta all’eccellenza. Il Consorzio Cuoio di Toscana – Consorzio dei cuoifici del Valdarno – fa squadra con due giovani stilisti italiani, Marco Rambaldi e Federico Cina, per il lancio delle nuove suole in cuoio in limited edition. La collaborazione, presentata a Pitti Uomo 105, si concretizza in suole personalizzate pensate a tutela della salute dei consumatori e dell’ambiente. Grazie alla lavorazione della concia vegetale in vasca e all’utilizzo dei tannini, infatti, la scarpa con insole e fodera in pelle vegetale mantiene un ambiente fresco e asciutto. Le nuove solette sono inoltre biodegradabili, metal free e traspiranti. "I principi di sostenibilità e tracciabilità costituiscono l’heritage del marchio Cuoio di Toscana, che oggi aggiunge un ulteriore tassello – afferma Antonio Quirici, presidente del Consorzio – ai valori green del Consorzio".