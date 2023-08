Miss Toscana Via al countdown per la finalissima

CASTELFIORENTINO

Saranno 24 le ragazze che mercoledì prossimo si contenderanno la fascia di Miss Toscana e, di conseguenza, l’accesso alle semifinali nazionali, nella finale di Castelfiorentino. La serata in piazza Gramsci inizierà alle 21.30 con una sfilata dei bambini e un’esibizione della scuola di ballo. Poi sarà la volta delle 24 finaliste, che sfileranno non solo per il titolo regionale, ma anche per le fasce di Miss Framesi, Miss Givova e Miss Social. A condurre saranno Raffaello Zenieri e Gaetano Gennai, con la partecipazione di Miss Italia 2022, Lavinia Abate. "Lavorando tutti questi mesi a fianco di Gerry Stefanelli nell’organizzazione di questo evento – osserva Paolo Antilli, presidente del Centro Commerciale Naturale Tre Piazze di Castelfiorentino – speravo in un epilogo diverso. Il destino ha voluto così e con Alessio Stefanelli, sua moglie Claudia e Giovanni Rastrelli stiamo predisponendo la serata nel migliore dei modi. Rimane l’orgoglio di essere riuscito a portare questa grande manifestazione qui, nel territorio dove vivo e lavoro da sempre, e di aver conquistato la fiducia e la stima di Gerry, che per me rimane la cosa più importante visto il ruolo che lui aveva nel concorso non solo a livello regionale ma anche nazionale. Sono certo che la serata di mercoledì sarà la prima di una lunga serie, e desidero ringraziare anche i volontari della Prociv di Castelfiorentino che ci supporteranno con la loro presenza".

"Siamo felici di ospitare a Castelfiorentino – sottolinea il sindaco, Alessio Falorni – la finale toscana del Concorso di Miss Italia, un evento che per la prima volta dopo 40 anni interrompe la tradizione della finale a Casciana Terme ma che corona altresì il forte impegno profuso in questi anni dal Ccn Tre Piazze e in particolare da Paolo Antilli per tenere questa manifestazione da noi, di fronte al Teatro del Popolo. Sarà certamente una serata indimenticabile, con un ricordo speciale per Gerry Stefanelli, che purtroppo è venuto a mancare improvvisamente, quindici giorni fa, il giorno dopo che ci siamo scattati una foto ricordo di fronte al Municipio".