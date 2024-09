"Miss Toscana?. Una grande festa da ripetere"

È stata un’edizione super della finale di Miss Toscana. Oltre mille persone domenica sera in piazza Kennedy per salutare l’incoronazione di Ofelia Passaponti, la 24enne di Siena eletta nuova reginetta del Granducato. Tempo di bilanci per chi ha voluto a Castelfiorentino per il secondo anno consecutivo l’ultimo e attesissimo atto di questa rassegna così popolare. La sindaca Francesca Giannì stila con soddisfazione un bilancio che è molto positivo.

"E’ stata una bellissima serata, al culmine di una giornata intensa che ho seguito passo per passo sino dal mattino. Le ragazze si sono raccontate, hanno fatto vedere che non sono soltanto belle, ma hanno dentro qualcosa di importante. Ho detto loro di essere sempre libere e determinate nel realizzare quello che vogliono". "Venendo alla rassegna vera e propria – ha aggiunto Giannì – ho visto una piazza gremitissima di tanti castellani. C’erano molte famiglie e la gente si è divertita, lo spettacolo è stato di grande valore e di questo devo dare atto a Syriostar che si impegna in un lavoro durissimo e di qualità. Un sentito grazie alla grande famiglia di Miss Toscana e Miss Italia. La manifestazione è nazionalpopolare nel termine più vero e positivo. E piace alla gente".

Francesca Giannì evidenzia come la finale di Miss Toscana sia stata la chiusura della grande estate che consegna il testimone a un autunno che sarà altrettanto intenso. "Tra pochi giorni e fino al 15 settembre partirà una rassegna di super musica che prevede le esibizioni di i Gemelli diversi, Rosa Chemical e tanti altri ospiti che intercettano i gusti dei giovani, in ottobre è in programma CastelloFobia, in novembre ci saranno rassegne legate alla nostra storia, poi il finissage della mostra di Banksy, che invito tutti a vedere. E abbiamo in ponte tanti altri progetti per dare alla gente cultura e intrattenimento".

Si gode il successo, meritato, anche Paolo Antilli presidente del Ccn ‘Tre piazze’ che riunisce i commercianti e gli esercenti del centro storico e che organizza la finalissima di Miss Toscana. "La serata mi è piaciuta tantissimo e ho avuto subito molti riscontri positivi da parte della gente. In questi giorni ci sono state delle polemiche, ma le archivio dicendo che chi fa qualcosa è sempre soggetto a giudizi. Noi abbiamo le spalle grosse e andiamo avanti, forti dei risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Mi auguro solo che le critiche siano costruttive. Ringrazio Francesca Giannì, l’amministrazione comunale e gli sponsor che ci sono vicini". Paolo Antilli guarda già con grande entusiasmo verso l’edizione 2025. "Noi faremo di tutto perché la finale di Miss Toscana resti a Castelfiorentino. La scelta di una nuova location in piazza Kennedy ha superato pienamente l’esame. Non dipende solo da noi, ma posso dire che faremo il possibile perché questo evento resti nella nostra realtà. La gente ha apprezzato e c’è stato grande movimento".