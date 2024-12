Mercato straordinario in attesa del Natale, due appuntamenti

Continuano gli eventi e di momenti di preparazione e attesa della festa più importante dell’anno. In attesa del Natale, torna il tradizionale mercato straordinario festivo in piazza XX Settembre, dalle 8 alle 14.

Il Comune ricorda che dalle 7 alle 15 sarà istituito il divieto di sosta in piazza XX Settembre. Si comincia questa domenica. Ma l’appuntamento è anche per domenica 22 dicembre. Tutto mentre Fucecchio è immerso nella grandi atmosfere di Natalia - Il magico paese di Babbo Natale, manifestazione a cura dell’associazione Madonna delle Cinque Vie in collaborazione con la contrada Porta Raimonda. Ancora tre appuntamenti al Parco Corsini nei giorni 15, 22 dicembre e 5 gennaio, dedicati a grandi e piccoli, per assaporare la magia del Natale.

Non un semplice villaggio di Natale ma un evento interattivo dove elfi, folletti, personaggi Disney, laboratori e spettacoli musicali attenderanno i piccoli ospiti in un’atmosfera davvero magica.