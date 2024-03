McDonald’s cerca personale. Sono 50 le assunzioni

Ottime doti relazionali, diploma di scuola media superiore, orientamento al lavoro di squadra, glessibilità e disponibilità oraria in base alle esigenze organizzative. Sono questi i requisiti richiesti da McDonald’s per candidarsi come addetto alla ristorazione. Risultano numerosi i posti vacanti in Toscana, ma anche in Umbria e nella città di La Spezia. Domani, giovedì 7 marzo, la multinazionale organizza appositamente un recruiting day per i ristoranti di Empoli e Pistoia, per i quali cerca in totale 50 persone da inserire in organico.

Selezioni in corso sono attive anche per i ristoranti di Arezzo, Foiano della Chiana, Terranuova Bracciolini, Città di Castello, Massa, viale Toselli e via Fiorentina a Siena, stazione, San Bartolomeo e Terrazza a La Spezia e per quello di Sarzana. I contratti offerti sono con orario part time. Per informazioni e per candidarsi: www.mcdonalds.it/lavora-con-noi.