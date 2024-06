Maturità alle porte. Commissioni d’esame: ecco tutti i presidenti. È ansia per gli ’esterni’

Empolese Valdelsa, 6 giugno 2024 – Meno di due settimane alla prima prova dell’esame di maturità 2024 e finalmente gli studenti di quinta possono conoscere i nomi dei presidenti di commissione associati alla specifica classe e i relativi commissari interni ed esterni. Tutti gli elenchi sono stati pubblicati ieri sul sito del Miur (Ministero dell’Istruzione e del merito). Per poterli consultare basterà inserire i dati dell’istituto così da poter scaricare la lista ufficiale.

Alcuni studenti impegnati in una prova dell’esame di maturità (foto d’archivio)

Ecco intanto tutti i nomi dei presidenti di commissione dei nostri istituti superiori. Partiamo dal Virgilio di Empoli. I presidenti delle tre commissioni del liceo artistico sono Luigi Ciabattini (proveniente dal Buonarroti); Fabio Degl’Innocenti (Buonarroti) e Palma Rizzi (S.Bandini). Al liceo classico presiedono le commissioni Laura Lozzi (dal liceo artistico di Porta Romana), Genny Pellitteri (Checchi di Fucecchio), Leonardo Cappellitti (Meucci) e Pietro Ruffo (Leonardo da Vinci). Al Ferraris-Brunelleschi i presidenti di commissione sono Tiziana Poli, Sergio Foti (Morante), Filippo Mancuso (Buontalenti), Pier Paolo De Rinaldis (Saffi) e Marco Zoppi (Russel-Newton). All’Ipia Ferraris il presidente della commissione è Alberto Picone. Passiamo al tecnico professionale Fermi-Leonardo Da Vinci.

Ecco i nomi dei presidenti: Daniela Velli (Russel, corso serale), Claudia Posarelli (Meucci), Simonetta Santoni (Russell), Anna Rita Guaiana (Vasari), Concetta Previtera (Calamandrei). Al liceo Pontormo i presidenti sono: Daniela Santoro, Daniela Mancini, Jaleh Sharifian, Rocco Conte (Leonardo da Vinci), Paolo Volsi, Ferdinando Giorgi, Daniela Santoro (Galileo Galilei), Piero Campanile (Redi). Spostandoci in Valdelsa, all’istituto superiore Enriques i presidenti delle varie commissione di esame sono: Giuseppe Guida (Giotto Ulivi), Rossella Fabiani (Checchi), Vincenzo Spinellli (Chino Chini), Alessandro Pasquali (Giotto Ulivi), Luca Marzi (Giotto Ulivi), Marco Magherini (Giotto Ulivi). Al Checchi di Fucecchio arriveranno i seguenti presidenti per le rispettive commissioni di esame: Francesca Cecchi (Virgilio), Barbara Noci (Pontormo), Grazia Mazzoni (Ferraris Brunelleschi), Manuel Salvaggio (Capraia e Limite). Per quanto riguarda la scuola superiore paritaria empolese Calasanzio è Francesca Tortelli la presidente di commissione.

Il ruolo del presidente di commissione è quello di supervisore, organizzatore e garanzia della correttezza e trasparenza dell’esame di Stato, assicurando che ogni studente abbia la possibilità di esperimere al meglio le proprie competenze e siano osservati equità e rispetto delle regole. Le altre figure cruciali all’interno della commissione d’esame sono i commissari esterni (tre per ciascuna che affiancano i tre commissari interni), che sono da sempre tra i prof più temuti, proprio per il mistero che circonda la loro fama. Gli studenti non li conoscono e a loro volta loro non conoscono il percorso dei ragazzi che si apprestano a sostenere l’esame di maturità, e così l’ansia può salire alle stelle. Ma qual è il ruolo del commissario esterno? La loro prerogativa sarà la correzione del secondo scritto, anche se saranno comunque presenti in tutte le prove e faranno parte della commissione durante l’orale, quando potranno fare domande (temutissime) sulla materia di competenza.

Mercoledì 19 giugno alle 8.30 i maturandi di tutta Italia saranno infatti chiamati a svolgere la prima prova scritta di italiano, mentre nel giorno successivo si svolgerà una seconda prova scritta, riguardante le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio e a chiudere il colloquio, che ha l’obiettivo di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa e dello studente.