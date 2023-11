Materiale alluvionato. Come smaltirlo

Sono decine decine le famiglie ancora alle prese con il fango nelle stanze. Ci sono anche aziende. In alcune zone ci sono ancora problemi di energia elettrica. Altre di mancanza di acqua. Criticità ancora persistenti – mentre si attende una nuova perturbazione – che sono dovute principalmente agli allagamenti, alla impraticabilità di luoghi e strade. C’è anche il problema del materiale alluvionato. Il Comune informa che è possibile farlo al centro di raccolta di Ponte a Cappiano anche con i mezzi intestati ad aziende o ditte con partita Iva. Questo solo per l’emergenza alluvione in quanto in tempo ordinario ciò non è possibile per il rispetto delle normative sul trasporto di rifiuti. Un fronte, quello del materiale alluvionato, che è anche l’impegno prioritario di queste ore e dei prossimi giorni di Alia: procedere casa per casa per raccogliere l’enorme quantità di rifiuti ingombranti, ma anche Raee (apparecchiature elettriche ed elettroniche come per esempio televisori, frigoriferi, forni) e altri rifiuti indifferenziati che i cittadini stanno esponendo all’esterno delle proprie abitazioni invase dall’acqua. Per effettuare richieste di rimozione del materiale alluvionato i cittadini possono contattare il call center di Alia, che in via straordinaria rimarrà attivo, solo per i Comuni coinvolti dagli allagamenti, anche oggi ai numeri 800.888333 da rete fissa, 199.105105 da rete mobile e 0571.1969333 da rete fissa e mobile.