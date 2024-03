Masi presenta i suoi sostenitori della società civile

Si aggiunge anche un pezzo della società civile ‘di sinistra’ alla coalizione di Leonardo Masi, candidato sindaco a Empoli per Buongiorno Empoli e M5S. Oggi Masi presenterà un documento a cui hanno aderito "personalità del mondo culturale e delle professioni, un gruppo di cittadini di Empoli, non iscritti a partiti politici, che intende sostenere e allargare la coalizione". Tra i firmatari Spartaco Sani, Silvana Cinotti, Carla Latini, Eduardo Rossi e anche vecchie conoscenze della politica locale, come Damasco Morelli, ex assessore nella seconda Giunta di Varis Rossi ed ex candidato a sindaco nel 2014, e Mauro Valiani, attivista politico e candidato nelle liste di Sinistra Civica Ecologista alle regionali. "Negli ultimi tempi – spiegano i firmatari – alcuni movimenti importanti hanno interessato la nostra città, contro il gassificatore o contro la multiutility quotata in borsa, tutti portatori di un tratto comune: l’impegno contro la logica del profitto. Ci vuole un cambiamento. La nostra visione è che servono alleanze larghe e popolari, ma basate su politiche radicali. Prima dei programmi vorremmo un progetto: per una Empoli della pace, del sociale, dell’ambiente, dei beni comuni". Nel pomeriggio, il candidato Masi parteciperà anche ad un dibattito organizzato dal M5S alla Vela di Avane sul tema ‘Intelligenza artificiale e mondo del lavoro tra sfida e opportunità’, a cui parteciperanno anche l’europarlamento del M5S Sabrina Pignedoli, esperti del settore e docenti universitari.