Maria Grazia Maestrelli: "A Empoli il cambiamento parte dalle donne"

"Immagino un’Empoli dove la parola discriminazione non venga più usata". Così Maria Grazia Maestrelli, candidata sindaca della lista Empoli al Centro, si è espressa durante l’ultimo incontro pubblico. Parole che riprendono in pieno la linea del programma elettorale della candidata e che si riflettono nella presenza massiccia di donne nella lista con ben 12 candidate su 19. "Le donne rappresentano il vero motore del cambiamento sociale - aggiunge Maestrelli - e riescono sempre a trovare equilibrio fra vita privata e lavoro, fra carriere e famiglia. C’è da dire che anche se sempre più uomini si impegnano nella vita familiare, il peso maggiore continua a ricadere sulle spalle delle donne".

Nella lista Empoli al Centro una priorità sono i reali bisogni delle donne e di conseguenza anche i servizi che la città dovrebbe offrire. "A Empoli - continua - ci sono asilo nido, scuole materne e attività di doposcuola che in qualche modo aiutano le donne. Io vorrei potenziarli poiché il lavoro delle donne si sta evolvendo, e molte di loro si trovano a lavorare anche nei giorni festivi e in orari non convenzionali". Un altro punto su cui la lista sta lavorando è aumentare la presenza femminile in tutti gli organismi del territorio comunale per coinvolgerle di più nella pianificazione dei progetti futuri per la città. "Sarebbe anche opportuno – conclude – sviluppare l’housing sociale che potrebbe rappresentare un’alternativa alla solitudine. Questo nuovo servizio potrebbe andare a integrare il prezioso lavoro del volontariato e delle associazioni del territorio".