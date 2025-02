Marco Mugnaini va in pensione. Festa al comando dei vigili del fuoco

EMPOLIÈ entrato a far parte della grande famiglia dei vigili del fuoco nel 1992, assegnato al comando di Milano. Dal 1994 è stato trasferito definitivamente al comando di Firenze, distaccamento di Empoli e da lì, Marco Mugnaini, ha sempre prestato servizio, rivestendo vari ruoli e diversi livelli di responsabilità. Stabilendo anche un curioso record: in 31 anni di operatività a Empoli ha sempre coperto il “turno D“. Ora, dopo oltre trentadue anni di onorata carriera per Mugnaini è arrivato il momento di appendere la divisa e godersi il meritato riposo. Ieri, nel suo ultimo giorno di lavoro, i colleghi gli hanno preparato una festa a sorpresa per salutarlo e ringraziarlo dei tanti anni trascorsi insieme, condividendo momenti di gioia, ma anche situazioni di forte tensione. Mugnaini, ha alle spalle i terremoti di Foligno, Amatrice e dell’Emilia; ha operato su vasti incendi, salvato dalle fiamme adulti e bambini. "Ogni volta che porti in salvo qualcuno è sempre una grande soddisfazione – spiega il veterano dei vigili del fuoco – Questa è la missione del nostro corpo: prestare soccorso, intervenire per l’incolumità delle persone e delle cose". Ma dietro la divisa c’è anche altro. Mugnaini è anche l’anima e l’organizzatore di molte iniziative sul territorio, una fra tutte la Befana che scende dal campanile della Collegiata di Empoli in piazza Farinata colma di curiosi per incontrare i bambini e portare loro un sorriso. Ogni anno partecipa insieme ai colleghi anche al Nik Day. "E anche da pensionato continuerò a portare avanti tutte queste attività con piacere – garantisce – Avendo più tempo libero mi dedicherò molto anche alla famiglia, che con i turni di dodici ore era difficile assecondare. Personalemente sono un amante di video e cinema mentre con mia moglie abbiamo scoperto la passione per il ballo: salsa e baciata, in particolare". Nell’ultimo turno di lavoro inevitabile anche un po’ di commozione. Ma anche tanta gratitudine. "Un ringraziamento alla grande famiglia del comando dei vigili del fuoco di Firenze che in tutti questi anni mi ha fatto sentire come a casa". i.p.