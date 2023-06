L'addio a Marco Baldini, ha cresciuto generazioni di ragazzi

Castelfiorentino (Firenze), 20 giugno 2023 - Il mondo della pallacanestro valdelsana (e non solo) ha perso una figura di riferimento. All’età di 61 anni si è spento Marco Baldini, stroncato da un male incurabile con cui combatteva ormai da un anno e mezzo. "Inizialmente sembrava che la situazione si potesse risolvere positivamente, o quanto meno con un'aspettativa di vita più lunga – racconta Andrea Crocetti, attuale coach dealla Virtus Certaldo e per sette anni suo vice – Poi lo scorso novembre ha avuto una brutta ricaduta e si sapeva che le prospettive non erano buone, ma non si metabolizza mai la perdita di una persona cara finché non avviene. Per me era come un secondo padre, un amico e tutto quello che ho imparato sul ruolo dell’allenatore me lo ha insegnato lui".

Nato a Castelfiorentino ha giocato e allenato nell’Abc, "Per raccontare che rapporto avesse con i suoi ragazzi, so che si ritrovava ancora con la squadra gialloblù del 1978" aggiunge Crocetti, prima di fare la storia della Virtus Certaldo, dove a parte una parentesi alla Pallacanestro Empoli, è stato negli ultimi 20 anni. "L’anno scorso, a causa della malattia, era stato costretto a rallentare il proprio impegno – insiste Crocetti – ma non si era allontanato del tutto da una società, che aveva deciso di ’sposare’. Nonostante le continue richieste da società di serie B e C, infatti, lui ha voluto dedicarsi anima e corpo al club certaldese, che ha anche contribuito a ricostruire quando siamo ripartiti dalla serie D".

Un uomo vero, che al di là dei meriti tecnici (con la Virtus Certaldo ha centrato quattro promozioni in sei anni) ha sempre dimostrato anche grandi valori umani, apprezzato non solo dai suoi giocatori, ma anche dagli avversari. "Per questo ai funerali di oggi alle 14.30 alla Chiesa di Santa Verdiana a Castelfiorentino – conclude Crocetti – oltre a tutta la nostra società, tante altre persone che lo hanno incrociato durante la sua carriera saranno presenti per porgergli l’ultimo saluto".

Tanti infine i messaggi di cordoglio via social alla moglie Bianca e al figlio Matteo, apprezzato arbitro di basket, a partire dal sindaco di Castelfiorentino, Alessio Falorni e passando per le società di Abc Castelfiorentino e Use Empoli, fino ai vertici della Federazione Toscana di Pallacanestro, che si sono uniti in un unico sentito "Ciao Marco".