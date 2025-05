Due leggende. Paul McCartney e i mitici Beatles

EMPOLITra storia e mito, i "Fab four" di Liverpool tornano a vivere e a far emozionare. E’ tutto pronto per "Paul McCartney e i Beatles. Due leggende". A salire sul palco empolese domani sarà Gianmarco Tognazzi, protagonista dello spettacolo che andrà in scena alle 21 al Teatro Shalom. L’iniziativa è organizzata dal Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni in coproduzione con l’associazione Mosaico e Note di Classica 2025. A Empoli, dunque, arriva un figlio d’arte, attore romano molto noto al grande pubblico, già vincitore ai “Nastri d’Argento“ 2009 per la categoria “Migliore attore protagonista“ per il lungometraggio "Fuoriuso". Tognazzi traghetterà gli spettatori in questo viaggio intorno al celeberrimo gruppo inglese e, in particolare, al mito che aleggia attorno alla vicenda della presunta morte di Paul McCartney nel 1966. Un tuffo nella carriera di sir McCartney, uno dei musicisti più conosciuti ed amati del pianeta. Un reading musicale che prende spunto, infatti, dall’autobiografia di Paul McCartney e che alterna al racconto di Gianmarco Tognazzi, nel quale si affronta il rapporto del celebre chitarrista con i Beatles e soprattutto con John Lennon, l’esecuzione delle musiche, affidata all’Orchestra Saverio Mercadante diretta da Rocco Debernardis. L’ orchestra originaria di Altamura ha già al suo attivo più di 200 concerti, molteplici collaborazioni con artisti, solisti e direttori di fama internazionale.Gli arrangiamenti sono a cura di Damiano D’Ambrosio e i testi di Rosa Sanrocco. Nello show saranno riproposte alcune tra le più celebri canzoni della band londinese, rielaborate e arrangiate, appunto, per sola orchestra. Un’esperienza musicale unica e suggestiva. I biglietti sono disponibili alla Libreria Rinascita di via Ridolfi, da Bonistalli Musica di via Fratelli Rosselli ma anche online su piattaforma Eventbrite. Per informazioni, contattare il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni in piazza della Vittoria ai numeri 0571 711122 oppure 3737899915.