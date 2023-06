La morte di Marco Baldini: lutto nel basket toscano per l’allenatore

Castelfiorentino (Firenze) 19 giugno 2023 – Lutto nell’empolese e in tutta la Toscana per la morte di Marco Baldini, conosciutissimo allenatore di basket apprezzato per le sue doti tecniche e umane. Un tecnico che ha forgiato nel tempo centinaia di giovani cestisti. Molti di loro, oggi adulti, lo ricordano per i suoi insegnamenti anche fuori dal campo.

Malato da tempo, Baldini, originario di Castelfiorentino, una delle sue squadre, da giocatore prima e da allenatore poi è stata proprio quell’Abc Castelfiorentino che in un commosso messaggio su Facebook ha salutato il tecnico. Ha allenato, tra le altre anche nella Virtus Certaldo, nel Montecatini Basket e nella Pallacanestro Empoli.

“Ci ha lasciato Marco Baldini, allenatore nazionale, allenatore di lungo corso in varie società toscane – si legge in un comunicato della Fip Toscana – Lo ricordiamo appassionato di pallacanestro da sempre ed in palestra ad allenare le sue squadre. La Fip Toscana insieme a tutto il movimento regionale si stringe in questo doloroso momento attorno al figlio Matteo, arbitro di pallacanestro, ed alla sua famiglia”.

Tra i messaggi di cordoglio anche quello del sindaco di Castelfiorentino Alessio Falorni, che ebbe Baldini come allenatore quando giocava a basket: “Marco è stato molto più dell’allenatore con cui abbiamo mietuto successi su tutti i campi d’Italia (e qualche volta anche fuori). Quella era una famiglia, e Marco un vero babbo aggiunto. Lì si sono formati per noi le amicizie, le storie umane e caratteri e impostazione di vita, e per questo noi coltiviamo da sempre un riconoscimento per lui che va ben oltre lo sport”.