Lavori e perizie sugli allagamenti. Tema in consiglio

Un consiglio comunale dove, fra molti argomenti, saranno affrontati temi importanti sul fronte della sicurezza e del futuro del territorio, quello di giovedì alle 21. Soprattutto alla luce dell’alluvione che nel marzo scorso si è abbattuto con violenza in molte zone della Toscana, causando danni ingenti. Fra le zone colpite pesantemente ci fu anche Empoli. La città fu toccata proprio nel cuore, anche nel suo centro storico, con devastazione di garage, magazzini e primi piani. Nelle ore drammatiche dell’emergenza furono fatti interventi per 2.000 abitazioni, altrettante famiglie, con 4.000 persone soccorse. Nel consiglio comunale ci sarà la presa d’atto degli interventi di somma urgenza e di Protezione Civile conseguenti agli eventi atmosferici straordinari alla luce dei verbali redatti e sottoscritti dalla dirigente del settore e delle perizie e dei lavori che sono stati fatti di messa in sicurezza.

Il consiglio comunale, poi, sempre in termini d’ambiente, discuterà la mozione presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Empoli per miglioramento e modifica viabilità nella frazione di Pozzale – Casenuove. E quella presentata dai gruppi consiliari Alleanza Verdi e Sinistra, Alessio Mantellassi Sindaco, Partito Democratico, Questa è Empoli per il supporto e sostegno alla realizzazione di parchi Ftv e alla realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili sul territorio comunale nelle aree dismesse. Altro tema importante sarà l’interrogazione presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli relativa all’aumento delle quote sociali nelle Rsa private convenzionate deciso unilateralmente da alcuni gestori.