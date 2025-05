Alluvione, sospesi i mutui per chi è stato colpito lo scorso 14 marzo

EMPOLESE VALDELSA Nei giorni di una nuova allerta meteo – codice arancione – per la Toscana, "piove" una buona notizia: l’ABI ha annunciato una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 14 marzo. Un’altra buona notizia dopo l’annuncio di un primo sostegno della Regione con 8milioni di euro per un intervento urgente, che punta a offrire un primo ristoro economico in attesa dei fondi statali. Una novità importante sulla quale l’amministrazione comunale empolese – la frazione di Ponzano con la rottura dell’argine dell’Orme è stata quella che ha riportato i danni maggiori – sta informando i cittadini anche tramite il canale WhatsApp Gruppo Alluvionati Empoli. Una possibile boccata d’ossigeno, insomma, dopo il disagio e la paura. I numeri legati all’emergenza nell’Empolese Valdelsa, li ricordiamo, testimoniano l’entità del danno: 4500 persone coinvolte dalle esondazioni, 2500 fra abitazioni e aziende, 64 frane, 18 interventi di pubblica sicurezza in somma urgenza, 168 persone evacuate, 3 comuni con aree di accoglienza allestite. Appresa la notizia dei ristori, il, sindaco di Empoli Alessio Mantellassi ha voluto ringraziare il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani per l’attenzione manifestata sul territorio fin dai primi momenti dell’emergenza. Un’attenzione ancora più viva con l’arrivo dei fondi che andranno a supportare le famiglie alluvionate colpite nelle frazioni e nei quartieri della città. Non appena verranno chiarite le modalità di richiesta di questi fondi, l’amministrazione darà subito le indicazioni necessarie affinché tutti i cittadini possano accedere e avere, almeno in parte, un sollievo dopo quei giorni difficili di marzo. Nel dettaglio sono stati stanziati dalla Regione Toscana 5 milioni di euro di contributi per le famiglie, un milione 970mila euro per le attività economiche e produttive, 500mila euro per le imprese agricole, altri 500mila euro agli enti del terzo settore. Fra le misure urgenti approvate, anche 30mila euro per le spese di gestione a favore delle attività produttive ed economiche. Dopo le dichiarazioni di stato d’emergenza effettuate prima dalla Regione e subito dopo dal Governo, un tassello importante aspettando l’apertura di uno sportello ad hoc per la documentazione necessaria ai ristori, annunciata da Mantellassi nei giorni scorsi.