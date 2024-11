Manutenzione strade per 590mila euro

Il progetto che dovrà portare alla pedonalizzazione ed alla ri-pavimentazione in pietra di via Roma e via Sonnino non è rientrato fra quelli finanziati nell’ambito dei progetti di rigenerazione urbana. Ma l’intenzione dell’amministrazione è comunque quella di andare avanti, allo stato attuale delle cose: non potendo contare sul contributo di 472mila euro che l’ente aveva richiesto in fase di partecipazione al bando regionale, l’intenzione resta al momento quella di finanziare l’opera da circa 590mila euro con risorse comunali.

Questo è quanto si apprende da una determina di qualche giorno fa: proprio pochi giorni fa infatti, è stato affidato l’incarico per il servizio dei rilievi topografici propedeutici alla progettazione dell’opera.

La rilevazione riguarderà nello specifico la zona dell’incrocio delle Quattro Strade, al fine di avere nel dettaglio il tracciamento delle caratteristiche topologiche.

L’area oggetto di futuro intervento ha una superficie di 4.500 metri quadrati: l’idea è quella di pedonalizzarla per renderla maggiormente fruibile dall’utenza e ridurre l’inquinamento da traffico veicolare. L’operazione era già stata inserita nel piano triennale delle opere pubbliche 2024-2026, nella prima annualità: il prossimo passo prevede a questo punto la fase di progettazione, che dovrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi. Per poi dare il via ai lavori.