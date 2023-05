“Mannaggia a Feisbucc“, risate sicure

Una settimana dopo rispetto al programma iniziale, lo spettacolo d’esordio di martedì scorso “Che idea geniale“ della compagnia La Divina Toscana è infatti stato rimandato al 4 agosto, martedì prossimo alle ore 21.30 prende il via la tradizionale rassegna teatrale “Sotto le stelle“ al Circolo Arci di Martignana. Ad aprire l’edizione di quest’anno spetterà quindi alla compagnia Acqua in Bocca, che porterà in scena “Mannaggia a Feisbucc“ (nella foto una scena), commedia brillante di Lucia Macchiarini con la regia di Gianluca Truppa.

Nonno Antonio apre un falso profilo su Facebook sotto le mentite spoglie di Romano il fotomodello toscano e comincia a chattare con la giovane Alice, o almeno così crede perché la nonna di Alice usando l’account Facebook della nipote sta facendo lo stesso. Antonio le da appuntamento il giorno di San Valentino al ristorante “Il sedano d’oro” pensando di incontrare la giovane Alice mentre Rosa ci va pensando di trovare il giovane Romano. In un gioco di equivoci la verità verrà a galla e…

Il prossimo appuntamento è per martedì 6 giugno con “Il vedovo allegro“ di Moreno Burattini, a cura della compagnia “I pochi e nemmen tanto boni”.