Valdarno, la conta dei danni. Allagamenti e viabilità i punti critici

Montelupo Fiorentino (Firenze), 16 marzo 2025 – Comincia la conta dei danni (ingenti) causati dal maltempo e dalle esondazioni di venerdì scorso. La terza volta in un anno e mezzo. L’assessora regionale alla Protezione Civile Monia Monni nella serata di venerdì ha detto che l’Empolese era “in forte crisi per il flagello delle piogge“. Oltretutto, non è ancora stata completata la conta dei danni delle precedenti circostanze (autunno 2023 e 2024). Ieri, nonostante un forte fronte temporalesco pomeridiano, c’è stata una tregua: Arno, Pesa, Vincio e gli altri corsi d’acqua sono rientrati nei ranghi. Per fortuna nessun ferito, nessun disperso. Domani riaprono le scuole, anche quelle ‘multitasking’ cioè attrezzate per fronteggiare l’emergenza delle famiglie evacuate, come specificato dal sindaco di Vinci Daniele Vanni. Riaperti i ponti sull’Arno. I negozi hanno rialzato le serrande.

Però la situazione precaria non scorre via con la stessa velocità dell’acqua. A Vinci, cinque persone fragili sono state evacuate e si sono registrate diverse frane sul territorio collinare come spiegato dal sindaco. Ancora, a Capraia e Limite, il sindaco Alessandro Giunti ieri ha firmato la diffida a entrare nelle abitazioni delle vie Ridolfi e San Biagio minacciate dalle frane (sono 8 le famiglie evacuate). A Cerreto Guidi, nella frazione Poggio Tempesti, si è verificata una frana sulla sponda della strada d’accesso, già transennata. La strada è percorribile con estrema attenzione (come spiegato dal sindaco Simona Rossetti).

A Montelupo, oggi si terrà la manifestazione ‘Montelupo in Fiore’, ma ci sono ancora problemi per uno smottamento avvenuto in località Castello mentre la riapertura di parchi e giardini pubblici e cimiteri è stata progressiva durante la giornata di ieri. C’è da fare i conti con forti allagamenti che ancora costringono a evacuazioni (e persone da raggiungere in sicurezza) nel Limitese e a Fucecchio, secondo indicazioni della Prefettura. Il Padule è diventato un immenso lago limaccioso, con annessa questione ambientale.

Difficili i collegamenti telefonici, della rete elettrica e Internet, che funzionano a singhiozzo: ieri Enel è riuscita a ripristinare la rete a Empoli e Vinci. Ancora chiuse alcune strade che riguardano l’Empolese direttamente o indirettamente: la Ss 67 Tosco Romagnola a Brucianesi, la Sp 72 Vecchia Pisana, la 13 del Montalbano al km 12 (Vinci), la 125 a Montespertoli. Per quanto riguarda le ferrovie, la FirenzePisa e la Firenze-Siena hanno continuato ad assicurare il servizio. Con tanta acqua non è mancata la beffa: per un guasto nella serata del 14 marzo, a Cerreto Guidi, è mancata acqua ‘domestica’ a Lazzeretto. I tecnici di Acque Spa sono intervenuti ieri durante la tregua del maltempo: il guasto è stato causato da una frana.