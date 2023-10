Macchina a fuoco in un parcheggio . L’autista fugge e si mette in salvo

EMPOLI

Le fiamme alte e minacciose e una colonna di fumo nero che rendeva l’aria irrespirabile. Un’auto, una Dacia Duster, parcheggiata nell’area di sosta ad angolo tra via dei Cappuccini e via Gian Battista Vico, in zona Carraia a Empoli, si è improvvisamete incendiata. A quanto appreso a bordo c’era un uomo che appena si è accorto del fumo che fuoriusciva dal vano motore è uscito in fretta. Erano circa le 14 del pomeriggio di ieri quando il mezzo è stato completamente avvolto dal fuoco. L’auto si trovava ferma, parcheggiata in mezzo altre vetture. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato che le fiamme si propagassero e ’attaccassero’ anche gli altri mezzi in sosta.

Cosa abbia causato la combustione della vettura è da chiarire. Sembra comunque escluso l’atto doloso.

La vettura avrebbe preso fuoco pochi minuti dopo il suo arrivo nel parcheggio.

Le fiamme e l’odore acre del fumo hanno attirato sul posto diversi curiosi. L’incendio è infatti avvenuto in un’area di sosta che si trova all’ingresso della città, in una zona della molto frequentata. Siamo a pochi passi dal cimitero comunale, ma anche dalla sede direzionale dell’Asl e intorno al parcheggio ci sono abitazioni e diverse attività. Chi ha notato le fiamme ha subito allertato i pompieri del vicino distaccamento del Terrafino che in pochi minuti sono riusciti a spegnere il fuoco e a mettere in sicurezza l’area di sosta. Per fortuna non risultato

feriti. Scampato il pericolo il proprietario dovrà comunque fare i conti con i danni: la vettura è andata completamente distrutta.