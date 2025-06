"L’uomo senza paura" con Parrinello

Un pugile leggendario e i valori della boxe sono al centro della rappresentazione teatrale con cui domenica prossima alle 21 alla sala Teatro Il Momento di Empoli, Mauro Parrinello porterà in scena la storia di Alessandro Mazzinghi (nella foto) con lo spettacolo "L’uomo senza paura", tratto dal libro "Anche i pugili piangono" di Dario Torromeo. Quest’ultimo, noto giornalista esperto di pugilato, sarà ospite della serata insieme a Mouhamed Ali Ndiaye, ex campione dei pesi supermedi Unione Europea.

L’ambasciatore di buona volontà per il governo del Senegal è stato con la Pugilistica Sanseverino Scardigli di Empoli del direttore sportivo Giancarlo Piermaria, il grande promotore di questo evento per aiutare le associazioni "Insieme per l’ospedale di Khombolè" e "Astrit Touba Réfane" a fornire presidi ospedalieri ai nosocomi senegalesi di Khombole e Touba. Le spese di spedizione e trasporto dell’importante materiale sanitario messo a disposizione grazie a un bando promosso dall’ospedale di Empoli, saranno coperte dall’intero ricavato della serata.

Lo spettacolo è a ingresso libero ma chi lo desidera potrà lasciare un’offerta spontanea. All’evento parteciperanno anche i figli di Mazzinghi, Davide e Simone. La mattina di lunedì 9 giugno, poi, è prevista una replica per le scuole medie volta a far avvicinare i giovani ai valori dello sport, della cooperazione e dell’impegno sociale.