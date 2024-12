Lucia Agus confermata alla guida del Cai della sezione ’Toni’

Lucia Agus è stata confermata presidente (mandato di un triennio) della sezione "Giacomo Toni" Valdarno Inferiore del Club Alpino Italiano di Fucecchio, con sede nella città alta: in ormai oltre 50 anni di storia della sezione, è ad oggi la prima presidente donna. Nei giorni scorsi si sono svolte le elezioni e questo è stato l’esito delle consultazioni di norma. L’assemblea ordinaria dei soci per l’elezione degli organi sociali si è svolta presso l’Auditorium La Tinaia, in via del Cassero a Fucecchio; il nuovo direttivo ha confermato Lucia Agus alla presidenza. Suo vice è Giorgio Campani; tesoriere Marco Guidacci, segretaria Roberta Morelli; Dario Lotti e Riccardo Fontanelli consiglieri. Delegato elettivo Francesco Mantelli. Avremo presto nuovi dati sui soci, che sono in aumento. E’ tra i meriti assegnati a Lucia Agus. Ed è stato pubblicato il bellissimo libro dei 50 anni di vita della sezione fucecchiese del Cai. Andrea Ciappi