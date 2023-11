Lotta allo spaccio, il comitato segnala i punti pericolosi alle Cerbaie

I punti spaccio. Il comitato per la sicurezza e la valorizzazione delle Cerbaie non si ferma. E continua a scattare, documentare e diffondere via social postazioni, auto (ovviamente oscurando la targa), le zone di sosta e quelle dove c’è pericolo di aggressione: nel tempo sono stati registrati infatti anche alcuni gravi episodi. I pusher non vogliono essere disturbati. Si muovono come se il bosco – diventato un supermarket di stupefacenti – fosse cosa loro.

Negli ultimi mesi il susseguirsi di blitz delle forze dell’ordine ha fatto sì che venissero smantellati vari bivacchi (tre anche nei giorni scorsi), denunciate numerose persone, e segnalati decine di assuntori. Il Comitato, lo ricordiamo, ha anche raccolto oltre duemila firme su tutto il territorio (tra Fucecchio e gli altri Comuni interessati dalle Cerbaie) per chiedere l’intervento a Le Cerbaie dei militari di Strade Sicure per un giro di vite deciso alle attività illecite nella zona.