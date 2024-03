Lotta alla sclerosi multipla. Porte aperte al San Giuseppe per consulenze gratuite

Un open day al San Giuseppe dedicato alle persone con sclerosi multipla. È l’iniziativa che organizza l’ospedale di Empoli giovedì dalle 16.30 alle 18.30, in occasione della settimana mondiale dedicata al cervello. L’appuntamento è fissato alla sala Galleria al piano terra e non è necessaria la prenotazione.

Si tratta nello specifico di una tavola rotonda, durante la quale saranno offerte consulenze gratuite e verrà distribuito materiale informativo ad hoc, con lo scopo di informare e sensibilizzare pazienti, caregiver e popolazione sulla sclerosi multipla e sui disturbi cognitivi a essa correlati (difficoltà di concentrazione, scarsa memoria, rallentamento della capacità di elaborare informazioni, sensazione di annebbiamento mentale) che possono essere altrettanto invalidanti quanto i disturbi motori.

L’iniziativa è stata organizzata aderendo ai programmi di informazione e prevenzione promossi dalla Fondazione Onda. In occasione dell’open day, sarà messo a disposizione dei pazienti che convivono con questa malattia anche un opuscolo informativo, lo stesso si trova sul sito www.fondazioneonda.it nella sezione “Pubblicazioni”. "La sclerosi multipla è una malattia neurologica degenerativa che ha una spiccata connotazione al femminile: basti pensare che le donne hanno una probabilità 2-3 volte maggiore di sviluppare la malattia rispetto agli uomini. Viene diagnosticata tra i 20 e 40 anni con pesanti ripercussioni sulla qualità di vita dei pazienti a causa delle disfunzioni che sono a essa associate, le quali possono manifestarsi anche nelle fasi di esordio della stessa. Il nostro obiettivo, quindi, è essere al fianco delle persone con sclerosi multipla dando loro degli strumenti per conoscere e affrontare meglio la malattia", dichiara Francesca Merzagora, presidente della fondazione Onda.

"Le priorità e azioni nella “Agenda della sclerosi multipla e patologie correlate 2025” definite con le persone con sclerosi multipla, indicano la strada per dare concreta possibilità di vivere la propria vita oltre la malattia - dichiara Mario Alberto Battaglia, direttore generale dell’associazione italiana sclerosi multipla - La maggiore attenzione e il corretto approccio, anche ai disturbi cognitivi, si trasforma in qualità di vita e in questo, i centri clinici per la sclerosi multipla giocano un ruolo fondamentale".