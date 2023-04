Locazioni, l’appeal dei capannoni Sale la richiesta in aree industriali

EMPOLI

Il dato locale è in linea con quello nazionale: nel 2022 sono diminuite anche nell’Empolese Valdelsa le richieste per l’affitto di negozi piccoli, attività commerciali e uffici sotto ai 50 metri quadrati di superficie. Fanno gola invece gli spazi ampi, ideali per l’investimento di grandi aziende intenzionate ad aprire nuove sedi distaccate propro sul nostro territorio. A fare il focus sulle locazioni tracciando per il commercio e l’industria è Chiara Borsellini, consulente di “Affittare“ e responsabile dell’area empolese. "Nel 2022 abbiamo rilevato una grande richiesta di capannoni – spiega la consulente immobiliare – Le domande che ci arrivano guardano a metrature molto grandi con spazi esterni, possibilmente un piazzale recintato adibito al carico e scarico. Trovano terreno fertile, in questo senso, le nuove aperture in zona Terrafino a Empoli e nell’area delle Pratella a Montelupo Fiorentino. Sono le aree ideali per questa tipologia di attività. Dotate di spazi liberi, privi di colonne e indonei all’accesso per i bilici. È qui che si è scelto, maggiormente, di investire a livello industriale e artigianale". Ma vediamo i prezzi. Per un negozio di 70 metri quadri il canone mensile è di circa 1100 euro (escluse le spese condominiali).Per 100 metri di ufficio si possono spendere dai 650 agli 800 euro mentre per un capannone di 75 metri quadrati il costo può oscillare dai 1500 ai 3mila euro. Nell’Empolese Valdelsa un ufficio direzionale sui 500 metri quadrati lo si affitta ad una cifra che va dai 2mila ai 2500 euro al mese. Per un magazzino di 400 metri quadrati il budget è di 500 euro.

A trainare il mercato delle locazioni, insomma, è la domanda di fondi commerciali e artigianali, tendenzialmente in crescita. C’è fermento, c’è movimento. Lo conferma la notizia di una nuova attività pronta a sbarcare nella zona industriale empolese di Carraia. Cambia nome, cambia insegna e cambia pelle la Taverna di Poldo. Resta la piastra per i panini ormai apprezzati dagli empolesi, ma arriva il Caffè Carraia: veranda esterna, punto pranzo – soprattutto per servire i tanti lavoratori della zona – bar e colazioni. L’apertura il 26 aprile. È la nuova idea di un team di imprenditori empolesi, tra cui Fabrizio Cammilli. Si cercano due nuove risorse da inserire. "Requisiti particolari per stare dietro al banco? Basta la voglia di lavorare".

Y.C.