L’obiettivo del Giocagin. Unire sport e solidarietà

Esibizioni di ginnastica, danza, fitness e discipline orientali, coniugando come di consueto l’attività sportiva alla beneficenza. È ciò che promette l’edizione 2025 di "Giocagin", la manifestazione sportiva nata negli anni ‘80 e promossa da Uisp. L’appuntamento è per domenica al Palasport "Sergio Bitossi": si esibiranno, alternandosi, atleti ed atlete di Ssd Candela, Asd Harmonia "L’art de la danse", Asp Montelupo, Asd Bunny Club, Asd Il Cerchio del Drago, Saltavanti Empoli ed Uisp Empoli Valdelsa. Il biglietto d’ingresso costa 5 euro ed il ricavato verrà devoluto all’associazione "Abbracciami" di Empoli, nata nel 2021 dall’impegno di un gruppo di genitori di bambini e ragazzi neuroatipici, in prevalenza autistici. In particolare, Uisp Empoli Valdelsa vuol contribuire al ripristino dei cartelloni inclusivi installati dall’associazione al parco di Serravalle lo scorso anno e vandalizzati poco dopo l’inaugurazione.