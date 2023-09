Lo sportello stranieri di Empoli cresce e cambia sede

Più forza e capacità operativa per lo sportello stranieri. E’ stata avviata una sperimentazione che si concluderà il 31 dicembre: è possibile rivolgersi allo sportello di Empoli anche per iscrizioni scolastiche online, richieste pacchetto scuola, iscrizione alla mensa e al trasporto scolastico, compilazione modulistica bando erp e contributo affitti, supporto per la richiesta dell’ assegno unico e altre pratich interne al portale Inps. La sperimentazione, si svolgerà allo sportello immigrati del Comune di Empoli, con sede in piazza Farinata degli Uberti 36 (piano terra Palazzo Pretorio). Le operatrici ricevono solo su appuntamento. Sono attive due linee telefoniche a seconda delle pratiche e un indirizzo email unico. Per le pratiche su orientamento e assistenza permessi di soggiorno, ricongiungimento familiare, cittadinanza italiana, test di lingua italiana, decreto flussi, protezione internazionale, si può chiamare dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13 il numero 3202569478; per le pratiche relative alla scuola, mensa e trasporto, bando affitto, attivazione e problemi SPID, assegno unico, altre pratiche all’interno del portale Inps, si può chiamare il mercoledì dalle 10 alle 12 al numero 0571-073032. Indirizzo mail: [email protected]