Lo sport e il territorio. Progetto per Fucecchiello: "Energia green e tribune"

Il progetto di fattibilità c’è da oltre 400mila euro. E riguarda il futuro del Centro Sportivo di Fucecchio denominato anche Fucecchiello, intitolato a Umberto Galli: un’ampia area del territorio comunale, posta a sud-ovest, quasi ai margini con il Comune di Santa Croce. Obiettivo: un ulteriore miglioramento sia dell’offerta sportiva ma anche dal punto di vista dell’efficienza energetica promuovendo un intervento di abbattimento dei consumi e dei costi di mantenimento. Il polo sportivo fa parte di una area ben più ampia che comprende oltre alla struttura oggetto di nuovi lavori, anche il palazzetto dello sport e un ulteriore struttura privata destinata a palestra con piscina e campetti da calcetto. Il Centro Sportivo di Fucecchiello, ha numerosi campo da calcio, due per le squadre a 11, di cui uno in erba naturale e uno in erba sintetica di recente realizzazione (terminato circa quattro anni fa),oltre ad un ulteriore campo per calcio a 5 in erba sintetica, un campo in erba naturale per calcio a 9 e un ultimo, sempre in erba naturale per calcio a 7.

Un luogo importante: la società sportiva in convenzione, Centro di Formazione calcistica di un importante Società professionistica Toscana, conta una Scuola Calcio che assorbe circa 350 bambini o bambine dai 5 anni fino ai 12 anni. Il settore giovanile delle squadre più grandi, che vanno dai 13 anni fino ai 17 anni prevede circa altri 100-120 ragazzi: ogni giorno all’interno del centro sportivo gravitano almeno 200 persone per non parlare dei fine settimana dove in particolari eventi le presenze si quadruplicano. Per far fronte a questa enorme richiesta e questa importante frequentazione, l’obiettivo – si legge – soprattutto nella gestione settimanale degli allenamenti è quella di ampliare i terreni da gioco su cui poter proporre l’attività e dare all’utenza esterna una sistemazione più consona, pensando alla realizzazione di idonee tribune per gli spettatori. Fra gli interventi previsti – si sottolinea – c’è anche un nuovo impianto fotovoltaico, per abbattere ulteriormente i costi di gestione e rendere sempre più sostenibile la gestione economica, promuovendo l’efficienza degli impianti esistenti. Il progetto prevede anche la totale sostituzione delle attuali caldaie a metano a servizio degli spogliatoi, con l’installazione di nuovi generatori di calore a pompa di calore.

C. B.