Letture sulla primavera I laboratori in biblioteca

Ancora tante giornate intense alla biblioteca comunale Indro Montanelli. Oggi, come da crono programma, è in calendario una mattina di letture ad alta voce all’insegna della fantasia e in compagnia di bellissimi libri. L’iniziativa ’L’ora del racconto’ che si terrà alle 10,30 è rivolta ai bambini dai 4 agli 8 anni. Un appuntamento importante sarà quello di martedì 21 marzo con la biblioteca che organizza un pomeriggio dedicato alla primavera con tante storie e un laboratorio creativo. Per bambini dai 3 ai 6 anni. In questo caso l’appuntamento è per le 17. Poi ci sono altre due iniziative nei prossimi giorni. Due volte al mese la biblioteca promuove un incontro tra lettori appassionati e curiosi che amano leggere e parlare di ciò che hanno letto. Per il mese di marzo gli incontri sono i seguenti: lunedì alle 17.30 al centro ci sarà ’Il dolore perfetto’ di Ugo Ricciarelli; martedì alla stessa ora toccherà a ’La colpa dei padri’ di Alessandro Perissinotto. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.