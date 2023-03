Leonardo, nuova scoperta "Invitiamo lo studioso"

"Carlo Vecce è un grande studioso con rapporti di lunga data con Vinci e sicuramente il suo romanzo storico ci aiuterà ad approfondire e conoscere meglio una personalità complessa come quella di Leonardo". Così il sindaco di Vinci, Giuseppe Torchia, interviene sull’ipotesi avanzata nel nuovo romanzo di Carlo Vecce “Il sorriso di Caterina” sull’origine della madre di Leonardo da Vinci. "L’identità della madre di Leonardo, proprio perché misteriosa e affidata al solo nome e a ben pochi documenti, ha da tempo suscitato grande curiosità anche da parte degli storici – continua Torchia –. Studi già pubblicati in passato hanno affrontato la questione con varie tesi, avanzando anche l’ipotesi che fosse una schiava di origini mediorientali. Nel romanzo sicuramente non mancheranno le possibilità di approfondimento, al di là dell’eco della notizia che questa pubblicazione sta creando sui media. Chiederemo la disponibilità all’autore di presentare il suo romanzo a Vinci, il luogo natale di Leonardo".