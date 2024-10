Rombo di motori, lacrime e folla in strada: gli amici ricordano Leonardo con un flash mob

Certaldo (Firenze), 12 ottobre 2024 – Rombo di motori, grande commozione e folla in strada per ricordare Leonardo Gozzi, il giovane di 16 anni morto in un tragico incidente avvenuto a Certaldo. La moto sulla quale viaggiava è stata centrata in pieno da un’auto guidata da una ragazza di 21 anni: inutili i soccorsi, per lui non c’è stato niente da fare.

Oggi, a dieci giorni esatti di distanza da quel drammatico giorno, gli amici hanno voluto celebrare il “Bara”, come erano soliti chiamarlo, con un flash mob. E così si sono radunati nel luogo in cui è avvenuto l’incidente per rendere omaggio alla sua memoria, in via Marco Polo. Un modo straziante e al tempo stesso molto commovente per far sapere a tutti che il ricordo del 16enne, così amato e benvoluto da tutti, non morirà mai.