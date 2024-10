’Leo’ è tornato a casa. Ricordi e lacrime alla camera ardente. Domani il funerale

di Ylenia Cecchetti

CERTALDO

È tornato a casa, nella sua Certaldo. Quella in cui è cresciuto, dove ha frequentato le scuole, dove ha coltivato tantissime amicizie. Quella dove tutti lo conoscevano e lo amavano per il suo sorriso e la sua generosità. Certaldo, dove è stato strappato alla vita in una maledetta sera di autunno, dopo aver salutato la fidanzatina e averle consegnato un fiore. Ha fatto rientro al cimitero della Misericordia di Certaldo il feretro di Leonardo Gozzi, il 16enne di Castelfiorentino (residente a Petrazzi) tragicamente scomparso nella sera di martedì scorso a seguito delle ferite riportate nell’impatto contro un’auto, condotta da una 21enne del posto, mentre era alla guida della sua moto in via Marco Polo. Erano in tanti ieri pomeriggio ad accogliere la salma del giovane, sistemata nella cappellina del cimitero per dare la possibilità ad amici e parenti di portare un saluto.

Abbracci, lacrime e disperazione alla camera ardente, la stessa commozione vissuta dai compagni di scuola del "Bara", che hanno voluto ricordarlo ieri all’orario di uscita dopo il suono della campanella con un omaggio speciale. Davanti ai cancelli dell’Istituto Roncalli di Poggibonsi - dove lo studente castellano frequentava la classe terza dell’indirizzo tecnologico elettronica ed elettrotecnica - i coetanei si sono dati appuntamento tutti in sella ai loro scooter per un saluto simbolico. Rombo dei motori e gas per un minuto di grande emozione. Si sono poi radunati sotto allo striscione dedicato all’amico: "Bara vive". Tre lettere ed un messaggio che arriva dritto al cuore, quel "B4L" (Bara for Love) riportato anche sulle t-shirt bianche indossate dai giocatori durante la partita di calcio che si è tenuta ieri pomeriggio tra Gambassi e Certaldese della categoria Allievi Provinciali Under 17. Tutti uniti a stendere lo striscione: "Mai ti dimenticheremo". Incredulità, sconforto e immenso dolore all’ingresso del cimitero dove Leonardo sarà poi accompagnato dopo i funerali per il suo ultimo viaggio. All’entrata della cappella il via vai di ragazzi ad accarezzare la sua foto, un libro per raccogliere dediche e messaggi di amore e l’invito a donare in favore dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

Le esequie si terranno domani alle 15, nella chiesa di San Tommaso Apostolo di via XX Settembre; la cerimonia sarà officiata da don Rolando Spinelli che già ieri ha fatto visita alla famiglia Gozzi. Intanto gli amici di Leonardo si stanno mobilitando per altre iniziative per tenere vive la memoria dell’amico, lettere da leggere durante i funerali e palloncini bianchi da liberare in cielo all’uscito del feretro dalla chiesa. Ieri sono tornati sull’incrocio fra via Galvani e via Marco Polo, teatro del drammatico incidente stradale, per lanciare un messaggio importante a tutti gli automobilisti che passeranno di lì: "Qui un ragazzo ha perso la vita - si legge sul telo bianco preparato dai ragazzi con la scritta a bomboletta spray - Svolta a destra".