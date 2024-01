"L’ecocompattatore deve essere svuotato"

L’ecocompattatore ha dei problemi che vanno risolti. E la Lega, con Marco Cordone, chiede che si intervenga celermente. "Anche se l’ubicazione del macchinario non è stata delle migliori, abbiamo accolto positivamente questa iniziativa messa in piedi tra il Comune di Fucecchio e il consorzio Coripet di Milano – dice il segretario della Lega – , con lo scopo di eliminare tanta plastica dal territorio". "Pochi giorni fa, intorno al 7 gennaio ho ricevuto delle segnalazioni per il fatto che la macchina non riceveva più le bottiglie vuote in Pet – spiega Cordone – conseguentemente ho fatto un sopralluogo ed ho verificato personalmente che una luce rossa a intermittenza, posizionata sulla parete frontale dell’apparecchio ci informava che l’Eco-compattatore era pieno". "Chiediamo – conclude – di ripristinare alla svelta questo importante servizio, svuotando la macchina. Rileviamo che sarebbe assurdo conferire le bottiglie e rilevare che le stesse bottiglie, non sono accettate dalla macchina".