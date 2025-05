Un villaggio dello sport. Festa di tutte le discipline: "Ecco i Giochi di maggio"

Un villaggio dello sport. Così si trasformerà Fucecchio sabato prossimo quando scuole e associazioni, unite nel nome dello sport, popoleranno la città per i Giochi di Maggio e la Festa dello Sport. Un doppio appuntamento che, durante l’intera giornata, metterà in luce l’importanza della pratica sportiva nelle scuole e darà spazio all’associazionismo sportivo. L’iniziativa, promossa dalla Consulta dello Sport del Comune in collaborazione con l’Istituto Comprensivo e le associazioni sportive, è stata presentata ieri alla presenza della sindaca Emma Donnini, del vice sindaco e assessore allo sport Fabio Gargani, del presidente della Consulta dello Sport Alberto Beconcini e della referente dell’Istituto Comprensivo Fucecchio Francesca Bertini.

La giornata darà spazio alle scuole al mattino, mentre renderà protagoniste le associazioni nel pomeriggio. Si partirà alle 9 quando, allo stadio Corsini, prenderà il via la 25esima edizione dei Giochi di Maggio, che vedrà gli alunni delle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie cimentarsi in varie discipline per avvicinare sempre più bambini e ragazzi alla pratica sportiva. La mattinata sarà suddivisa in due turni, dalle 9 alle 10.30 e dalle 11 alle 12.30, e al termine di ciascun turno si svolgeranno le premiazioni delle classi partecipanti. Il tutto frutto di un progetto che ha avuto come referenti le insegnanti Tania Benvenuti e Francesca Bertini, che coordinano l’attività motoria nelle scuole primarie e dell’infanzia.

Nel pomeriggio, invece, ecco la terza edizione della Festa dello Sport: a partire dalle 16.30, in piazza Montanelli e corso Matteotti, protagoniste le realtà sportive, che potranno promuovere le proprie attività attraverso stand e gazebi, nonché dimostrazioni ed esibizioni. Saranno presenti le associazioni Atletica Fucecchio, New Volley Fucecchio, Junior Tennis School, Seli Dance, Polisportiva Omega, Ficeclum Basket, Folgore Pallacanestro, Ginnastica Fucecchio, Vitality, Centro Helios, Pallavolo Fucecchio, Bushido Karate, Sporting Galleno, Papo #9, Monokeros e Danza da Perla.

"Una giornata che si pone l’obiettivo di avvicinare i ragazzi allo sport – spiega il presidente della Consulta Alberto Beconcini –, coniugando l’aspetto sociale della pratica sportiva, importante affinché i ragazzi impegnino in modo sano il proprio tempo libero, con l’aspetto più prettamente sportivo". "Sappiamo quanto sia importante la pratica sportiva – conclude il vice sindaco e assessore allo sport Fabio Gargani –, sia per il benessere psico-fisico dei ragazzi, sia per l’aspetto più prettamente legato alla socialità, per questo crediamo che si tratti di un’iniziativa importante che siamo felici di poter promuove in collaborazione con le scuole e le realtà associative del territorio". "Questa è una terra di sport – chiosa la sindaca Donnini – e quest’amministrazione è impegnata nel creare anche nuovi spazi per lo sport con particolare riguardo alle frazioni".

Carlo Baroni