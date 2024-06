L’eccellenza della pelle sotto i riflettori a Roma

La pelle tra i protagonisti del primo ed unico evento in Italia esclusivamente dedicato alla transizione ecosostenibile dei brand di moda e di design. Unic e la pelle italiana tornano a Roma. Tornano ai Fori Imperiali. segnatamente alla Phygital Sustainability Expo per il secondo anno con uno scopo ben preciso. Si tratta di raccontare "il settore e la sua eccellenza green con modalità nuove – dice Fulvia Bacchi, direttore generale Unic – Concerie Italiane al magazine "La Conceria" – a un pubblico diverso e molto eterogeneo". Unic in collaborazione con Lineapelle porta a Roma anche una doppia esperienza a uso e consumo dei visitatori della Phygital Sustainability Expo. Due laboratori continui aperti a tutti. Il primo arriva direttamente dall’ultima edizione di Lineapelle. Si tratta di In The Making a cura di Giorgio Linea che propone una lunga serie di workshop pratici su come trasformare la pelle in piccoli accessori di pelletteria. Il secondo è rappresentato da 4 workshop tenuti da altrettanti maestri guantai napoletani legati alla rete d’imprese Chirotéca. La quale, a sua volta, promuove l’attività formativa della Scuola del Guanto.