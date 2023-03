Le vittime del Covid Cerimonia a Villa Serena Consegna degli attestati

Stamattina alle 10.30, in occasione della giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia da coronavirus, l’amministrazione comunale ha organizzato una cerimonia a Villa Serena durante la quale verrà apposta una lapide in ricordo delle vittime della rsa montaionese e consegnati attestati di merito a chi si è adoperato in favore della comunità. Il gruppo di opposizione (Montaione nel CuoreFratelli d’Italia – Forza Italia – Lega), pur condividendo l’iniziativa, ricorda che la proposta di "istituire una commissione di inchiesta consiliare su quanto stava accadendo proprio all’interno della rsa" venne bocciata.