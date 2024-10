“Le vie di Leonardo“ certificate: "Ecco il riconoscimento dell’Ue"

“Le Vie di Leonardo da Vinci“ sono state ufficialmente riconosciute come percorsi culturali dal Consiglio d’Europa, entrando a far parte degli itinerari culturali europei certificati al pari di altre realtà storiche come la Via Francigena, la Rotta dei Fenici e l’Itinerario dei pellegrini di Santiago di Compostela. E dopo la recente cerimonia tenutasi nel corso del tredicesimo forum del “Cultural Routes of the Council of Europe“ svoltosi in Ungheria, a Visegrad, alla presenza del sindaco Daniele Vanni, una prima iniziativa celebrativa si terrà in città fra poco più di due mesi e vedrà la partecipazione di rappresentanti dei percorsi culturali di tutta Europa.

"Per la nostra città e per i nostri partner europei, questa certificazione è una grande opportunità per pianificare e condividere progetti, intercettare finanziamenti e creare sviluppo sui nostri territori grazie alla cultura e il turismo – ha commentato Vanni – un ringraziamento a tutte le associazioni, gli amministratori e le persone che hanno lavorato in questi anni per raggiungere questo risultato. Per noi non è un traguardo, ma un nuovo punto di partenza che ci servirà per creare nuove opportunità".

L’amministrazione ha fatto sapere che l’obiettivo è adesso quello coinvolgere nel progetto altre realtà internazionali dove si trovano opere o si svolgono attività su Leonardo, per allargare la rete e promuovere un vero e proprio scambio culturale. E a Vinci, il 6 e il 7 dicembre prossimi, si svolgeranno i festeggiamenti dell’associazione internazionale “Le Vie di Leonardo“, con la partecipazione dei vari rappresentanti istituzionali europei ed italiani dei soci e degli aderenti all’associazione e dei componenti di altri itinerari culturali europei.