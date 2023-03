Le testimonial dell’Unicorno

Due nuovi volti sono stati scelti per rappresentare l’evento fantasy più atteso, La Festa dell’Unicorno di Vinci. Avranno l’onore di diventare i volti di punta per tutto il materiale promozionale che verrà creato e divulgato nei prossimi mesi. I vincitori sono stati decretati da una giuria che aveva il compito di selezionare, tra i venti costumi più votati sulle piattaforme Facebook e Instagram, i dieci che meglio rappresentassero lo spirito della Festa dell’Unicorno. Al primo posto si è classificata Camilla Paterlini, cosplayercosmaker, in arte Kamichan, con la sua Valchiria. Al secondo posto Ginevra Mari, cosmaker in arte Ginny Fantasy Lab, con la Fata dell’unicorno. Il set in cui saranno protagoniste le due testimonial sarà a Vinci sabato 1 e domenica 2 aprile col fotografo dei cosplayer Luca Pasquale.