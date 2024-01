Le mostre all’insegna della ceramica

MONTELUPO FIORENTINO

Proseguono le mostre allestite al Museo della Ceramica di Montelupo Fiorentino. Tre le esposizioni che sarà infatti ancora possibile visitare in questa settimana fino a domenica prossima 7 gennaio. Partiamo da quella intitolata “Sante, Madonne e Arpie“, a cura di Ivana Antonini, una mostra tutta al femminile, per riflettere sul ruolo della donna nella rappresentazione e produzione della ceramica. Queste opere, come detto, si possono ammirare presso Museo della Ceramica in piazza Vittorio Veneto.

Presso la Galleria Facto in via XX Settembre è invece possibile trovare l’esposizione “La ceramica di Montelupo. Identità e futuro“. Si tratta di oltre trenta fra artisti e aziende del territorio, che riflettono con la loro arte sulla scoperta del “Pozzo dei Lavatoi” e su come questa abbia influito sulla produzione attuale e sul loro stile.

Infine, si va verso la conclusione anche della mostra “La ceramica di Montelupo e gli Uffizi. Una galleria di confronti“, allestita in collaborazione con Gallerie degli Uffizi e Fondazione Cassa di Risparmio Firenze, in cui lo splendido ritratto di Papa Leone X del Bronzino e la scena di dispensa di Chimenti mostrano un confronto puntuale con i manufatti conservati nel museo montelupino della ceramica.