Le illusioni ottiche nel mondo del Genio

VINCI

Domani è la seconda domenica del mese e, allora, ecco puntuale l’appuntamento al Museo Leonardiano con “La domenica Leonardiana“, rassegna dedicata alle famiglie per conoscere attraverso laboratori, esperienze pratiche e visite ogni volta qualcosa di più sul celebre Leonardo e sulla sua opera scientifica e pittorica. Quello in programma domani pomeriggio alle 15.30 presso la palazzina Uzielli sarà un laboratorio sulle illusioni ottiche. Occhio e cervello lavorano insieme per permetterci di vedere il mondo che ci circonda. Ma cosa succede quando il cervello non crede ai nostri occhi? I bambini (target 8-13 anni) lo potranno scoprire esplorando il mondo delle così dette illusioni ottiche e in particolare di quelle che Leonardo utilizzò, come accorgimenti prospettici, nel dipinto fiorentino dell’Annunciazione.

Culmine dell’esperienza sarà la realizzazione di vere e proprie anamorfosi, ossia delle immagini apparentemente mostruose che si svelano, se viste da un particolare punto di vista. La partecipazione è riservata ad un massimo di venti persone. Quindi è obbligatoria la prenotazione, da effettuare contattando il numero di telefono 0571 933285 oppure scrivendo una email all’indirizzo [email protected].