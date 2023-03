Le donne nella storia Sedici ritratti realizzati con i fiori In mostra da oggi

Un’esposizione di quadri infiorati dedicati alle donne che hanno segnato un’epoca. E’ l’esposizione “Donne.. artefici delle loro vite”, a cura del gruppo infioratori della Pro Loco di Fucecchio, che oggi, a partire dalle 10, sarà realizzata in piazza Montanelli. Una mostra che, attraverso l’arte dell’infiorata, ritrae donne che grazie alla loro volontà e alle loro capacità si sono distinte nei più svariati settori: dall’arte alla politica, dalla scienza allo spettacolo, dalla cultura all’imprenditoria. Donne che sono, o sono state, vere icone, la cui vita può essere un esempio per le giovani donne e ragazze di oggi a impegnarsi per raggiungere i propri obiettivi. Le donne ritratte saranno 16, ognuna con una storia da raccontare: Liliana Segre, Malala Yousafzai, Marie Curie, Raffaella Carrà, Elisabetta II, Frida Khalo, Sophia Loren, Madre Teresa di Calcutta, Amelia Earhart, Nilde Iotti, Marisa Bellisario, Samantha Cristoforetti, Rita Levi Montalcini, Margherita Hack, Margaret Thatcher e Maria Montessori. La mostra resterà in esposizione in piazza Montanelli per l’intera giornata dopodichè verrà spostata presso il palazzo comunale dove sarà visitabile anche domani e venerdì negli orari di apertura del Comune. L’iniziativa fa parte del programma di eventi promossi dalla Commissione Elette e Nominate del Comune di Fucecchio in occasione della Giornata Internazionale dei diritti della Donna. Donne nella scienza, donne e lavoro. Su questi temi si concentra l’attenzione di Vinci per celebrare la Giornata internazionale della Donna. Oggi verrà lanciato sulle pagine social del Comune il video “Donna e Scienza, protagoniste di un cambiamento”, un’intervista alla professoressa Maria Chiara Carrozza, fisica, prima donna a guidare il Cnr-Centro nazionale delle Ricerche, per iniziativa dell’assessorato alle Pari opportunità, in collaborazione con la Consulta delle donne di Vinci e del Club Unesco, e col patrocinio della Regione. Nel centesimo anniversario della nascita del Cnr e nel 70esimo compleanno del Museo Leonardiano, passeggiando per il Museo Carrozza racconterà la sue esperienza di donna nel mondo scientifico e delle nuove sfide della ricerca.

“Quest’anno celebriamo l’8 marzo con un richiamo alla Giornata Internazionale delle Donne e Ragazze nella Scienza, in linea con quanto già avviato l’anno scorso per focalizzare l’attenzione su un tema oggi ancora influenzato da stereotipi e pregiudizi: l’affermazione delle donne nelle materie Stem (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica)”, spiega la vicesindaca Sara Iallorenzi. “La parità di realizzazione tra uomini e donne è ancora lontana in questo campo. Dobbiamo incoraggiare le ragazze a essere sicure di se stesse e delle loro capacità, sostenerle nello sviluppo delle conoscenze scientifiche. Per questi motivi abbiamo deciso di invitare una donna che con la sua capacità è riuscita a superare muri sociali e culturali: Maria Chiara Carrozza". Il 10 marzo alle 21.30 alla Casa del Popolo di Spicchio invece si discuterà di “Donne e lavoro, dalle trecciaiole ai giorni nostri”. Insieme a Sara Iallorenzi, parleranno di lotte e diritti e condizione sociale fra Ottocento e Novecento, lo storico Paolo Santini, Nicola Baronti, presidente dell’Associazione Vinci nel Cuore, Cristina Arba, responsabile coordinamento donne Cgil Firenze.