Le bellezze del Padule viste da Lambertucci

Inaugurata ieri la mostra personale di Giuseppe Lambertucci su uno dei temi più cari al pittore: il Padule di Fucecchio. La mostra a Palazzo delle Arti, in piazza Vittorio Veneto resterà visitabile nei giorni, 22, 28 e 29 ottobre, dalle e 16 alle 19. Una mostra, appunto, che racconta il Padule attraverso i suoi protagonisti, la natura e l’umanità che lo contraddistinguono, ma soprattutto attraverso lo sguardo di Giuseppe Lambertucci, che si dedica in maniera ineccepibile al racconto e alla comprensione di questo territorio. "E’ molto bello unire cultura e valorizzazione del territorio grazie alla passione e al lavoro di associazioni che si impegnano proprio su questo", ha detto l’assessore alla cultura Daniele Cei. All’inaugurazione erano presenti anche alcuni membri dell’associazione per raccontare le attività e le iniziative in programma. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 329 1566001 o scrivere all’indirizzo info@francigenapaduleromea.com.