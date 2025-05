Le aziende locali in vetrina. Torna “CastelloDiVino“: "Opportunità per il borgo"

Una domenica immersa nel borgo medievale di Capraia Fiorentina, tre piazze da scoprire, tante viste meravigliose di cui godere e naturalmente il grande protagonista: il vino. Questi gli ingredienti per l’evento “Castello DiVino“, giunto alla sua quarta edizione, che si terrà il 25 maggio proprio al castello di Capraia Fiorentina: una giornata dedicata alla valorizzazione di una delle perle del comune in riva all’Arno, organizzata dalla Pro Loco di Capraia e Limite col patrocinio del Comune, che vede la partecipazione di dodici aziende vitivinicole del territorio. Si parte alle 17, tra le mura del borgo risalenti all’anno 1000, in piazza Pucci: lì saranno allestite decorazioni a tema per immergersi appieno nel contesto. Proprio lì si svolgeranno le degustazioni dei vini portati dalle dodici aziende vitivinicole protagoniste: saranno curate dalla giornalista e sommelier Francesca Pinochi, che accompagnerà gli interessati e i curiosi in un viaggio enogastronomico tra vini quali il Chianti Montalbano o quelli prodotti nella tenuta Cantagallo, serviti in calici appositamente realizzati per l’occasione, per finire poi con un accenno al Bronché, dolce tipico della tradizione di Capraia e Limite che verrà offerto, e raccontato, ai presenti. Il tutto, immersi fra le opere del noto scultore di fama mondiale Piero Bertelli, uno dei fondatori del Gruppo culturale Fornace Pasquinucci, e fra le note jazz del duo musicale Bianchi Pucci Archtop Duo, che accompagneranno la serata tra un calice e un altro.

In piazza Centova, invece, spazio all’happy hour a cura del Capraia Fc, che si metterà a disposizione per chiunque volesse fare aperitivo in compagnia e in un clima di festa e spensieratezza; infine, in piazza Guelfa, il punto ristoro a cura del comitato Capraia in festa con specialità della tradizione tipica e alle 20 cena in terrazza. Il tutto è pensato per invogliare a percorrere il tragitto a piedi, spostandosi da una piazza all’altra, perdendosi nel borgo.

"Tutti gli anni cerchiamo di migliorare questa manifestazione – ha commentato il sindaco Alessandro Giunti – per aumentare l’attrattiva turistica e culturale del nostro borgo storico, organizzandoci e invitando le aziende del nostro territorio. Proseguiamo col nostro percorso di valorizzazione del castello per accogliere molti visitatori". Gli fa eco il vicesindaco Edoardo Antonini: "Siamo molto contenti di presentare la quarta edizione: il tutto nasce dalla volontà di proseguire la nostra collaborazione con aziende vitivinicole, fondamentali per il nostro territorio. Il programma di quest’anno è arricchito e si è visto un vero salto di qualità nell’organizzazione". "Come presidente della Pro Loco ritengo che “Castello DiVino“ sia un evento di grande rilevanza per la valorizzazione del territorio e del borgo in sé, anche con lo scopo di promuovere un turismo sempre più capillare. Come Pro Loco abbiamo svolto lavoro di raccordo tra tutte le varie realtà che hanno reso possibile questo evento", chiosa Simona Manetti.

Damiano Nifosì